【盡早離場】二手弱勢　投資者及用家齊沽貨

樓市去向一致被睇淡，投資者及用家齊沽貨離場。西九龍重磅內地業主在約兩個月內連沽三伙，當中區內的君滙港佔兩伙，共套現2,730萬元。移民業主更心急，何文田天鑄四房大單位劈價740萬元賣出，亦有用家帳蝕逾90餘萬元沽出持有4年的西營盤眀徳山單位。

香港置業馬泰陽表示，上述西南九龍業主近日賣出君滙港6座中層H室，實用面積482方呎，叫價950萬元，已低市價約5%，再減30萬元後，以920萬元沽出，呎價19,087元，持貨9年帳賺約332萬元。

他續稱，該業主早於今年6月間，分別以980萬元及830萬元，先後沽出君滙港另一個3座高層，以及長沙灣昇悅居2座中層戶。據了解，原業主姓名屬漢語拼音，早於2011年已在西九龍買樓，部分物業近年已承做二按，而現時仍持有奧運站凱帆軒收租盤。

移民潮下不少業主都願意加大減幅。中原伍國俊指，天鑄3座低層C室，實用面積1,142方呎，原作收租，曾以約3,500萬元放售。由於原業主打算移居海外，希望加快沽貨，大幅降價至2,760萬元成交，減幅達21%，呎價24,168元。

港島單幢樓劈價近「五球」。該行陳彪透露，銅鑼灣東寧大廈高層A室套三房海景戶，6月時放盤，現累減480萬元，以2,120萬元售，呎價約16,667元。

半新盤業主更要以「時光倒流」價沽貨。資料顯示，眀徳山一個高層單位，實用面積410方呎，以960萬元登記售出，呎價23,415元。據了解，原業主於2016年購入，期內物業帳面貶值約9%。

藍籌屋苑樓價亦回落。中原張光耀表示，鰂魚涌太古城隋宮閣低層B室，實用面積785方呎，因物業層數不高，再加上近期疫症再爆發，劈價200萬元，終以1,410萬元成交，實用呎價約17,962元。本月暫錄6宗買賣，平均實用呎價僅約1.8萬元。該盤本月暫錄6宗買賣，平均實用呎價僅約1.8萬元。

該屋苑海景單位向來被睇高一線，但呎價竟出現低於兩萬元。美聯吳肇基指，碧藤閣低層G室套三房戶，6月叫價約2,100萬元，剛以2,000萬元成交，呎價約19,704元。他認為，政府需因應時勢撤辣，主要針對幫助真正用家入市，讓市民可以更容易換樓。

【康山大兩房賣550萬 4年新低】

二手私樓價回落，居屋王身價跟隨大跌。鰂魚涌康山花園「大兩房」戶，未補價第二市場最新成交價已跌至550萬元，創同面積單位2016年後新低。

市場消息透露，上述單位為2座低層D室，實用面積484方呎，原先叫價580萬元，放售約8個月，近日減價30萬元後沽出，呎價約11,364元。

資料顯示，同面積另一個中層單位，上月售價達630萬元，是次成交低約12.7%。有代理指，由於同屋苑一個三房單位上月僅以668萬元易手，呎價11,284元為市場近期低位，其他業主叫價緊接回落。

至於鄰近疫區慈雲山一帶的居屋，樓勢更急。富誠地產李志揚稱，鑽石山居屋宏景花園2座高層K室兩房戶，實用面積424方呎，日前以綠表價438萬元沽出，較6月時同面積中層做價低近11%。

交投向來較活躍的天水圍居屋亦未能幸免。祥益黃肇雯指，天盛苑E座低層三房戶，原業主因疫情不設睇樓，累減60萬元，綠表客睇相後以490萬元購入，呎價7,538元，低市價約5%。

【英護膚品牌棄租中環旗艦舖】

零售市道受新冠肺炎疫情嚴重打擊，核心區舖位陸續出現商戶棄租。市場消息指，英國護膚品牌LUSH已放棄租用中環擺花街21號SOLO SQUARE地下至4樓巨舖。

上述舖位為該公司的亞洲區旗艦店，實用面積6,909方呎，於2015年9月開始租用，租期至本月底到期。據悉，舖位原先每月租金約120萬元，其後調升至約150萬元，現時業主以相若租金重新放租。據LUSH網頁顯示，公司在香港仍有約10間分店，坐落於尖沙咀海港城、K11 MUSEA及加連威老道街舖、港鐵中環站、銅鑼灣駱克道及記利佐治街，以及旺角西洋菜南街等。

經濟低迷導致舖位難以租出，不少業主轉作短期租約吸客。中原(工商舖)梁偉傑表示，尖沙咀加連威老道30A號交吉地舖，面積約1,000方呎，現以短租形式放租，意向月租15萬元，呎租約150元，較舊有長約租金43.5萬元，大幅低約66%。據了解，前租客為韓國化妝品店，其後業主減租逾三成至每月約30萬元，見市道慘淡，終接受短約形式放租。

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