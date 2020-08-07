【名家筆陣】李秀恒：政府應加強抗疫支援

新冠肺炎爆發第三波疫情，連續多日新增確診人數破百宗，累計確診個案一下子突破近半年的總和，顯示出本港正於在新冠肺炎發生以來的最困難時刻。筆者認為，面對世紀疫症，市民應盡力配合政府的防疫措施，團結一致，而政府此次防疫工作也表現出很大的靈活性，相信只要市民再忍耐多一段時間，堅守社交距離、減少外出，絕對可以再次克服困境，重新出發。

事實上，政府在本地感染個案急升後，已展開了多項新的應變疫情措施，一是通過公私營合作機制，加強了本地檢測能力；二是因應疫情增加防疫抗疫設施，靈活應變；三是根據疫情發展研究進一步管控措施。

以倣效內地成功抗疫的經驗，設立「方艙醫院」為例，政府在見到公立醫院負壓病床及病房使用率已接近飽和後，改建亞洲博覽館為「方艙醫院」，在很短的時間內增設了五百張病床供風險較低的確診者入住，起到分流的作用，並啟用鯉魚門隔離營用作社區隔離設施，紓緩醫院的病床壓力。這些措施都展現出政府防疫措施的靈活性。

同時間，政府在過去一個月的時間內先後公布多項嚴格的防疫措施，並按民意作出相應的調整，雖然予人「朝令夕改」的感覺，惟這也正正反映出政府對遏止疫情蔓延的決心。市民大眾及企業亦要理解政府的難處，盡力配合政府的防疫措施，共度時艱。而面對疫情衝擊營商環境，政府亦應以靈活的思維，研究推出新一輪抗疫支援計劃的，紓緩各行各業所面對的經營困境。

以受疫情影響最嚴重的飲食業為例，政府可以考慮設立臨時失業津貼、減免水電煤雜費、再次向「防疫抗疫基金」注資，又或者向已申請保就業計劃的食肆經營者增撥資金援助，這樣既可以減少政府的行政支出，亦能即時為業界提供適時支援。而疫情影響的業界人士也應以靈活的思維，變陣出擊，例如以真空包裝袋盛載外賣食物及醬料，或與電子外賣平台合作，推出更多的外賣套餐，拓寬客源。須知道，創新很難，但變化卻很容易，世紀疫情更加快了社會轉變的速度，所以一定要學會靈活應變才能在「疫」境中生存。相信只要萬眾一心，香港絕對可以如當年克服「沙士」疫情般，再次戰勝病毒。

香港經貿商會會長 李秀恒

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