李澤楷溢價15.8%　向股東收購2%電盈股份

電盈股價最新報5.16元，升逾14%。

交易完成後，收購人連同其一致行動人士持有公司已發行股份，將由28.93%增至30.93%。而收購人計劃透過內部現金資源籌集部分要約所需的現金。李澤楷間接持有收購入全部已發行股。

公司指出，由於李澤楷的持股量，公司尋求在不會觸發其可能須根據收購守則作出強制全面要約的情況下，於適當時機進行股份回購時受到限制。假設部分要約完成，公司將可獲得額外的靈活性(符合收購守則的自由增購率規定)。收購人擬繼續集團於一般業務過程中的現有業務、人手及資產部署(包括昨日的公告中所述)，並認為集團應繼續檢討其策略及重心，務求盡可能迎合集團的營運環境。

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