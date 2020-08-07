華潤資本牽頭財團收購市City Super 65%股權
2020年08月07日 07:18
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香港高檔連鎖超市City Super落實「染紅」，由華潤資本牽頭的財團落實收購其65%股權。
彭博引述一份電郵聲明報道，華潤資本和Asia Food Brands Private Equity將收購City Super的65%股權，未有披露作價，交易仍需獲得中國監管當局批准，預計第四季完成。
賣方包括三黃集團、Lane Crawford Joyce Group和其他現有股東。其中三黃集團及Lane Crawford Joyce將持有City Super的35%股份。
彭博早前報道，交易作價超過23億港元，華潤資本將會收購45%股權，馮國經及馮國綸旗下馮氏投資，夥拍華潤等成立的私募基金則購入20%權益。
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