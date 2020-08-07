【市前重點睇】納指連升7日再破頂　金價創新高

美匯指數弱見92.7；離岸人民幣(CNH)見6.9453；港匯報7.7502；美元兌日圓徘徊於105.5；歐元處1.1874；英鎊報1.3138。金價曾升至2,075美元新高。布油於45美元反覆；紐油報42.06美元。道指期貨偏軟。

●世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart認為，新冠肺炎疫情造成經濟下滑，將導致許多國家承受「疫情蕭條」。

●美國總統特朗普稱，計劃在周五或周六簽署行政令，以延長補充失業保險、實施工資稅減免，因國會議員始終未能就包括這些措施的刺激法案達成協議。

●美國總統特朗普周四(6日)前往俄亥俄州為角逐連任造勢，他在惠而浦工廠發表演講中表示，將動用其掌握的所有工具，包括關稅、反補貼稅，以及基於公平和對等原則的新貿易協議，使美國的就業機會和工廠回歸。

●金價續破頂，於亞洲市段曾升11.9美元或0.58%，至2,075.47美元歷史新高。

●港股ADR指數收報24,923點，微跌6點。

●即月恒生指數夜期收報24,873點，升57點，低水58點，成交18,223張。

●美國10年期國債孳息率跌1.15點子，報0.5362厘。

●紐約9月期油收報每桶41.95美元，跌24美仙或0.57%；布蘭特10月期油收報每桶45.09美元，跌8美仙或0.18%。

●紐約12月期金收報每安士2,069.4美元，升20.1美元或1%，連升5日，再創收市新高。

●美高梅中國半年虧損28億元。

●晶片競賽，中芯擲522億元科研擴產能。

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