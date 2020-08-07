【市前重點睇】納指連升7日再破頂 金價創新高
2020年08月07日 07:45
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美匯指數弱見92.7；離岸人民幣(CNH)見6.9453；港匯報7.7502；美元兌日圓徘徊於105.5；歐元處1.1874；英鎊報1.3138。金價曾升至2,075美元新高。布油於45美元反覆；紐油報42.06美元。道指期貨偏軟。
●世界銀行首席經濟學家Carmen Reinhart認為，新冠肺炎疫情造成經濟下滑，將導致許多國家承受「疫情蕭條」。
●美國總統特朗普稱，計劃在周五或周六簽署行政令，以延長補充失業保險、實施工資稅減免，因國會議員始終未能就包括這些措施的刺激法案達成協議。
●美國總統特朗普周四(6日)前往俄亥俄州為角逐連任造勢，他在惠而浦工廠發表演講中表示，將動用其掌握的所有工具，包括關稅、反補貼稅，以及基於公平和對等原則的新貿易協議，使美國的就業機會和工廠回歸。
●金價續破頂，於亞洲市段曾升11.9美元或0.58%，至2,075.47美元歷史新高。
●道指收報27,386點，升185點或0.86%，連升5日；標指收報3,349點，升21點或0.64%，亦連升5日；納指收報11,108點，升109點或1%，連升7日，再創收市新高。https://bit.ly/33uF6BA
●港股ADR指數收報24,923點，微跌6點。
●即月恒生指數夜期收報24,873點，升57點，低水58點，成交18,223張。
●美國10年期國債孳息率跌1.15點子，報0.5362厘。
●美國上周初請失業救濟人數降至118.6萬，遠低於市場預期，但人數已連續20周超過100萬人，約為疫情暴發前平均水平的6倍。https://bit.ly/3gFwmw8
●紐約9月期油收報每桶41.95美元，跌24美仙或0.57%；布蘭特10月期油收報每桶45.09美元，跌8美仙或0.18%。
●紐約12月期金收報每安士2,069.4美元，升20.1美元或1%，連升5日，再創收市新高。
●英國富時100指數收報6,026點，跌77點或1.27%；法國CAC指數收報4,885點，跌48點或0.98%；德國DAX指數收報12,591點，跌68點或0.54%。https://bit.ly/33zFSgI
●【盡早離場】二手弱勢，投資者及用家齊沽貨。https://bit.ly/33ylFb5
●德勤再辭任兩企核數師。https://bit.ly/33GpBq2
●美高梅中國半年虧損28億元。
●晶片競賽，中芯擲522億元科研擴產能。
●【乘客驟減】港鐵半年轉虧3.34億，續提供租金減免。https://bit.ly/3ikh5kX
●長實上半年少賺57.9%，中期息減至0.34元。https://bit.ly/33Bmb8i
●長和半年盈利跌29%，派息0.614元。https://bit.ly/2ESCi6U
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