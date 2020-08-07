【股民熱話】眨眼立秋　經濟仍深不見底　投資對策係…

今日就係庚子年的「立秋」之日！意味好不容易，又走到曆法上的第三季！可惜的是，香港經濟仍然深不見底，天災人禍，唔知仲要衰幾耐...

股民要知天下事，才能捕捉投資風向。所謂「政經大事」，政治與經濟本來就分不開。還有，炒股致富屬求偏財，一般都信邪。跟股友講開呢件事，無不叫準。有口痕股友又拋書包，話呢位劉基原來就係劉伯溫，當年係明朝的開國功臣，前後歸隱三次，分別因為得罪權貴、檢舉朝廷重臣瀆職、以及平亂無功，結果棄官返鄉。大致上，呢位劉君係一位懷才不遇，志氣難伸，無可作為的末代才人，結果只有借酒消愁，但酒入腸中愁更愁，是否切合香港如今的處境，就見仁見智了！不過，籤文的後兩句，意指秋冬香港形勢，整體上還是離不開一個「憂」字！

講完古仔，又講番股市。立秋後，香港必多事，呢一點應該無大懸念。從近日美國針對中國應用程式再出招，可以見到美國正加緊打擊中國。不過，從最新的八一節中國鮮有的低調，可以推測為着經濟大局，中國想盡量息事寧人，見招拆招，克制為要。只是，誠如筆者多次強調，11月美國總統大選前，甚麼事情都會發生。作為投資者，人在魚缸中，只有盡量做好避險措，以策萬全。

年內餘下的境況如是，選股方面，在中美形勢再度急劇轉壞前，ATM仍會繼續是方向。此外，近七個交易日，內地股市交投持續突破1萬億元人民幣水平，相信中資券商股和內險股亦有機會突圍，從而帶動A股及港股的中資股表現，為螞蟻集團的超級新股集資活動啟動做好個勢。

不過，從另一個角度睇，當見到ATM都見頂而掉頭向下，破位而落，就是離場之時。反正未來幾個月，股民若選擇繼續喺場內炒作，就必須時刻抱着隨時要散水走火警的心態，總之有咩依郁，保本係頭等大事，千祈咪心軟留戀！

東網財經專欄作者 帥哥

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