【專家點評】古勝：小米追落後值博

美國再出手打擊中國企業，市場憂慮兩國關係惡化，導致港股尋日一度急跌461點，再跌落7月至今的降軌下，好在午市後指數逐步爬升，最終收跌171點報24,930點，成交額增至1,358億元，重返降軌之上，仍然貼住20天線。暫時未破壞向上趨勢，有貨就坐住先。

先睇大行點講，野村指出小米由於印度實施嚴格封鎖措施，料次季出貨或錄跌幅，但部分被其他海外市場和中國出貨量所抵銷，料第2季度手機銷售額未受太大影響；電視出貨量料按季上升，互聯網業務料穩定，維持「買入」評級，並將目標價上調至18元。

最後睇走勢，小米尋日升逾2%收報15.92元，升穿7月10日高見17.5元以來的降軌，技術走勢向好。建議短線炒一轉，買入價15.8元，短線阻力在17元，突破後再向18元進發。向下則以15元止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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