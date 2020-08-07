【專家視野】麥嘉嘉：憧憬染藍 科技股有力向上
2020年08月07日 08:30
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中美將於下周六(15日)就首階段貿易協議履約進展舉行高層會議。據悉，美國貿易代表萊蒂澤與中國國務院副總理劉鶴將會出席會議，焦點料集中在貿易協議的履行情況，特別是中國承諾兩年內增購2,000億美元貨品。美匯指數7月以來持續下跌，加上中國經濟逐步復甦，資金持續流入內地股票及債券市場，人民幣有基本面支持。
近日美匯指數跌穿93水平，帶動人民幣轉強，離岸及在岸人民幣曾升穿6.94兌每美元，創近五個月高。按目前情況，人民幣在6.9至7.1之間波動較為合適。
在人民幣走強帶動下，港股靠穩，恒生科技指數則繼續做好。恒指公司推出恒生科技指數之後，有助吸引海外及機構投資者資金流入相關股份。此外，恒指公司將於下周五(14日)公布季檢結果，市場關注三隻同股不同權(WVR)股份，包括阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)及小米集團(01810)能否「染藍」。據恒生指數編算細則，若上市以來平均市值屬港股首五位，透過快速通道可於上市三個月後「染藍」，市值排名6至15名，最快上市六個月後可染藍。雖然阿里巴巴及美團點評上市不足兩年，但其市值排名及成交量已符合快速「染藍」準則。若今次季檢結果屬市場預料，將有助吸引更多被動資金流入相關科技股，對整個板塊有刺激作用。相反，若出現落差或對科網板塊造成回吐壓力，估計八月份，科技板塊將會出現較大波幅。
另外，黃金升穿每安士2,000美元，帶動金礦股做好。早前世界黃金協會公布《2020年上半年及第二季度黃金需求趨勢》報告，在疫情肆虐削弱消費者對黃金需求下，第二季全球對黃金的需求按年跌11%，但黃金ETF的總持倉量則創紀錄新高，達3,621噸，抵銷實物黃金需求下降的影響。供應方面，由於中國、南非和秘魯等主要黃金開採國因防疫措施影響開採活動，拖累黃金產量，導致首季全球黃金總產量按年跌3%，惟供應減少亦有助支持金價。由於利率持續低企減低持有黃金機會成本，加上地緣政治風險上升，中長線仍看好黃金。技術上，金價已升破2011年9月高位，於2,000美元附近心理關口料有爭持。看好黃金投資者可關注SPDR黃金ETF(02840)或南方東英黃金期貨每日(2X)ETF(07299)。
此外，國務院印發促進集成電路產業、軟件產業發展的政策文件，進一步優化集成電路產業和軟件產業發展環境，國家鼓勵的集成電路線寬小於28納米，且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第1至第10年免徵企業所得稅。國家鼓勵的集成電路線寬小於65納米，且經營期在15年以上的集成電路生產企業或項目，第1年至第5年免徵企業所得稅，第6年至第10年按照25%的法定稅率減半徵收企業所得稅。受惠政策刺激，利好中國集成電路行業發展，加速半導體國產化進程。憧憬獲得稅務減免，晶片股龍頭中芯國際(00981)料中長線受惠。
(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉
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