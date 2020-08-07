【專家視野】麥嘉嘉：憧憬染藍　科技股有力向上

中美將於下周六(15日)就首階段貿易協議履約進展舉行高層會議。據悉，美國貿易代表萊蒂澤與中國國務院副總理劉鶴將會出席會議，焦點料集中在貿易協議的履行情況，特別是中國承諾兩年內增購2,000億美元貨品。美匯指數7月以來持續下跌，加上中國經濟逐步復甦，資金持續流入內地股票及債券市場，人民幣有基本面支持。

近日美匯指數跌穿93水平，帶動人民幣轉強，離岸及在岸人民幣曾升穿6.94兌每美元，創近五個月高。按目前情況，人民幣在6.9至7.1之間波動較為合適。

(筆者為證監會持牌人，並無持有上述股票。)

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉

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