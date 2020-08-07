【專家視野】郭家耀：雲業務提速　金蝶長線看俏

中國信通院及中國通信標準化協會日前聯合主辦的「2020可信雲大會」，會上發布《雲計算發展白皮書(2020)》顯示，2019年內地雲計算市場規模達1,334億元人民幣，增速38.61%，預計到2023年市場規模將接近4,000億元人民幣。其中，公有雲服務市場規模達689億元人民幣，較2018年增長57.6%，規模首次超過私有雲的645億元人民幣。

會議中指出雲計算已經成為新基建的重要組成部分，是經濟社會數碼化轉型的重要推手。目前，內地雲計算整體產業呈現穩健發展的良好態勢，具體體現在四個方面，一是產業政策不斷完善，推動上雲不斷深入；二是市場保持高速增長，傳統行業加速轉型；三是雲計算持續改革創新，提升計算與網絡能力。雲計算不僅成為承載各行業構築經濟發展新動能的重要基石，同時承擔信息基礎設施「操作系統」的角色；四是可信雲體系進一步完善，信任建設成效顯著。

對於推進雲計算產業發展，主要從幾個方面推進工作，首先要不斷完善產業生態建設，加大雲計算共性開發平台、共性解決方案支持力度，鼓勵雲計算關鍵技術加速創新，完善產業生態體系建設。其次是持續深化傳統行業上雲，推動傳統行業系統資源和核心業務上雲上平台，加快業務流程重塑、組織結構優化、商業模式變革。最後，夯實雲計算支撐保障體系，加快雲計算基礎設施建設布局，不斷完善雲計算關鍵技術、服務和應用標準體系，持續提高雲計算相關服務和產品的可信度，推動與國際主流評測體系的結果互認，為雲計算產業高質量發展提供支撐保障。雲計算繼續成為市場大熱，相關股份將繼續受到市場追捧，後市展望仍然樂觀。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人沒持有上述股份)

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626