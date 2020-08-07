中環Hot Talk：留家工作　使費隨時暴增

今年以來，筆者絕大多數時間都在家工作，時間超過九成，隨時一星期也足不出戶，甚至不止一次試過連續14日未曾踏出家門。有些朋友認為能夠忍受兩星期不離開家門很不可思議，只能說這是個人性格和環境不同。

最新看到一個由美國加州大學的研究員發表的研究，其利用透過流動電話收集的位置數據，對比美國疫情爆發前後不同收入群組「完全待在家中」的變化，發現愈高收入的群組，愈傾向完全留在家中。如最高收入群組由疫情前25%人完全留在家中，大幅增加至疫情後有一半人完全留在家中，而最低收入群組只是由約29%，增加至不足40%，亦反映最高收入人士由本來最少完全在家變成最多完全在家。

看到這個數據，最基本的解讀相信是較高收入人士的工種在家工作的可行性較高，而低收入工種則普遍很難在家工作。其實再深一層，長期留在家中也隨時令生活成本上升，相信大家經歷過長時間Home Office之後都體會到，雖然可省回交通費和外出用餐的支出，但同時水、電、煤雜費則增加，日用品亦都用多了，這還未計算多了花費於網購和炒股票輸錢！

大健

中環金融人，亦是科技顧問公司始創人

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626