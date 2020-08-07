墨爾本商場上蓋Sky Garden在港折扣高達10%　平過當地！

澳洲政府近日公布更多香港人移民政策的一系列方案，可謂為有意移民當地的港人作出「神助攻」，加快及加大港人申請移民的機會。由Ray White推介的墨爾本商場上蓋公寓項目Sky Garden，位處高級華人住宅地段Glen Waverley，項目在港銷售推出獨家「團購價」，折扣高達7%至10%，首期只需30萬港元起，所有單位送車位，以及三年各5厘租金保障計劃。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，澳洲為港人移民大開綠燈，提供種種優待，包括將當地學生、工作簽證逗留期限延長至5年；優先處理港人投資移民申請個案，加快審批時間；亦會為轉移業務到澳洲的特定企業旗下主要員工，提供申請永久居留權的途徑。在多項措施支持下，相信可吸引不少高質港人或精英學生，逗留或移居澳洲生活。

Sky Garden建築工程進展良好，預計今年第四季就可以交樓，樓盤提供一房至三房供買家選擇，所有單位連車位，首期只需約30萬港元，精選單位提供3年每年5厘的租金回報保證。是次更就一批精選單位推出獨家折扣，較發展商定價再平7%至10%，比起在當地購買更加優惠。

許嘉宇指出，「先安家」往往是考慮移民的第一步，而便利的生活配套、優質的校網、社區的共融度是港人「移居」的首要考慮因素。離鄉別井難免有顧慮及包袱，香港人移居到澳洲部分地區需要適應期，舉例在香港突然想買零食或食消夜，基本上只要落街即可解決，但在澳洲很多地方都要駕車才可到達油站或超市購物。

不過，位於Glen Waverley的Sky Garden，隨了享有舒適環境，也有貼近香港的生活模式，坐落區內唯一的購物中心The Glen上蓋，步行4分鐘可抵達Kingsway步行街，集客國美食佳餚，更有多種亞洲美食供選擇。該社區消閒娛樂配套充足，如戲院、保齡球場、卡拉OK等，再加上優質校網，香港人要適應絕對不是問題。

他續稱，樓盤位於區內唯一大型購物中心The Glen上蓋，並進行了「5億澳元升級改造計劃」，商場佔地約80萬方呎，設有多達240間零售餐飲商舖，包括澳洲一線百貨公司David Jones，是集合世界級餐飲、娛樂、購物於一身的殿堂級購物中心。值得一提的是，項目在規劃中加入大量社區共用空間，獨特的綠化景觀、豐富的基礎設施及屋頂花園等細節，滿足居民生活的切實需求，營造低密度、舒適的社區生活體驗。

Sky Garden除了一落樓即達商場外，項目自身設施亦相當完善，不單提供游泳池、健身室、圖書館、宴會廳等會所設施，更設有面積廣達4萬方呎的空中花園，無論室內、室外空間都非常充足，住戶足不出戶即可享用，生活「不假外求」。

至於項目另一個最大賣點，是樓盤坐落於「超級名校網」。許氏表示，區內公立及私立名校林立，包括墨爾本名列前茅的的Glen Waverley Secondary College及著名精英私校Wesley College，10分鐘車程可達世界一流高等學府Monash大學和Deakin大學。該區往往吸引不少家庭客慕名而至，乘着名校區的優勢，樓價相比周邊區域高出約5%至10%，升值潛力看俏。

他又指，Glen Waverley區在墨爾本東南面的中樞地位，擁有高速公路、鐵路等多維交通網絡，其本身也是一條火車線的終點站。在Sky Garden只需步行3分鐘即達火車站，前往市中心十分方便，該線路更被喻為全墨爾本最安全火車線。

由於地區條件優越，該社區內本身已累積一批高質住客，不單吸引華人進駐，也受到澳洲當地居民歡迎，是一個「華洋共聚」的社區，四成居民為當地白人，華人則佔約22%。而整體而言，有31%居民為專業人士，較維多利亞洲的平均數約23%更有優勢，區內擁有學士學歷的人士也佔35%，優於該洲份平均數約24%。

事實上，Glen Waverley過去數年樓價一直上升，成為擁有最多百萬住宅的地區之一。許嘉宇指出，過去一年樓價就有雙位升幅，現時洋房物業樓價達約130萬澳元，公寓單位亦達80多萬澳元。加上澳洲央行減息至0.25厘的紀錄新低，低息環境永遠對經濟都是正面催化劑，為市場注入強心針。

Sky Garden由著名發展商Golden Age Group打造，該公司更是喜來登酒店(Sheraton)發展商，於悉尼、墨爾本等主要城市曾興建多項著名建築物，包括悉尼市中心豪宅Harrington Collection、墨爾本Box Hill商場上蓋住宅Sky One及最顯赫的公寓住宅區ST. KILDA ROAD的Opera。該發展商過去推出的住宅項目，現樓單位交樓標準優秀，與前期模擬圖的設計極為相近，反映還原度高，更能給予樓花買家信心。

Ray White將於本周六、日舉辦展銷會，同場更特意請來澳洲專家分享置業貼士，介紹墨爾本、悉尼最啱「香港人」住的地區，為對於「移居」仍有顧慮的大家解構澳洲與香港買樓的不同、及講解最多港人關注及忽略的地方。

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墨爾本Sky Garden展銷會

日期: 8月8及9日 (周六、日)

時間: 上午11時至下午7時

地點: The Balmoral Display Gallery尖沙咀星光行16樓1633室

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主題：移居澳洲有包袱？【攻略分享】搵啱地區！識買新居！輕鬆開創「第二人生」

介紹悉尼、墨爾本最啱「香港人」住地區

時間: 下午1時及4時 (每天兩場)

查詢：2376 1088