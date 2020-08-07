港股曾挫逾700點　騰訊急瀉一度失守500元

憂慮美國對中國科技公司施加更多制裁，港股低開21點後愈跌愈深，臨近中午跌勢加劇，恒生指數最多瀉762點，低見24,167點；中午收報24,364點，跌566點或2.27%。國企指數失守萬點關，半日收報9,989點，跌212點或2.08%，主板成交1,026億港元。

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美企45天後與TikTok母公司字節跳動及WeChat母公司騰訊交易。科技股顯著回吐，恒生科技指數急跌355點或4.69%，半日收報7,221點。

被點名封殺的騰訊曾瀉一成，失守500元大關，低見499.4元；中午收報518元，跌6.7%，已拖低恒指209點。阿里巴巴及小米集團齊跌4.6%；美團點評回吐3.2%；京東集團及阿里健康亦跌3.9%及3.8%。

中芯國際第三季毛利率指引下跌，股價曾挫逾一成，中午收報29.8元，跌9%，失守30元。另外，瑞聲科技及舜宇光學跌約4%。

長實集團績後沽壓沉重，股價跌8.3%，半日收報40.85元，是表現最差藍籌；長和亦跌2.7%。昨日急跌的長江基建則反彈0.2%。

多隻強勢藍籌都被拋售，石藥集團及中國生物製藥跌3.6%及3.1%；蒙牛乳業跌3.2%；吉利汽車跌3.3%；香港交易所跌2.3%。

滙豐控股跌1.9%，中午收報32.85元，再度失守33元「海嘯價」。友邦保險、工商銀行、建設銀行及中國平安等大型金融股亦跌1%至1.7%，合力拖低大市。

【10:41】港股挫逾400點 ATMX全線跌 長實急瀉8%

港股跌幅擴大，恒生指數曾挫446點，低見24,484點；國企指數跌150點；恒生科技指數跑輸大市，跌近250點或3.2%，至7,337點水平。主板成交520億港元。

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美企45天後與TikTok母公司字節跳動及WeChat母公司騰訊交易。騰訊股價急挫4.1%報532.5元。阿里巴巴跌2.5%；小米集團跌3.1%；京東集團跌3%；美團點評跌2.6%。

長和系成大市另一焦點，長實公布業績後被大行唱淡，股價挫近9%，考驗40元支持；是表現最差藍籌。長和跌逾2%；昨日急跌的長江基建股價逆市靠穩。

其他重磅股跟隨大市向下，滙豐控股再跌穿33元，最多跌1.8%，低見32.9元。友邦保險跌1.4%；香港交易所跌1.6%；中國平安跌1.1%；建設銀行跌1.4%。

【09:20】長實績後捱沽 滙豐跌1%

港股開市缺乏方向，恒生指數跌21點，報24,909點；國企指數升2點，報10,205點；恒生科技指數跌25點，報7,551點。

大型科網股只有騰訊上升，開市報559港元，升0.6%。阿里巴巴跌0.4%；美團點評跌1.2%；小米集團跌0.1%；京東集團跌1.2%。

其他重磅股個別發展，滙豐控股跌1%報33.15元，拖低恒指21點。工、中、建三大內銀股跌0.3%至0.4%；中國移動跌0.3%。香港交易所升0.2%；友邦保險及中國平安升0.5%及0.3%。

長實集團公布業績被大行唱淡，股價低開3.7%，是表現最差藍籌；長和亦跌1.4%。

－－－－－