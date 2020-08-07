A股快報：滬綜指跌32點　金融及油股挫逾2%

美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美企與TikTok及WeChat母公司交易，45天後生效；滬深股市低開，雖然中國7月出口按年增10.4%，好過市場預期，滬深三大指數全日仍要跌近1%至2.2%。

滬綜指曾挫2.3%，低見3,307點，最終收跌32點或0.96%，報3,354點；深成指大跌214點或1.55%，至13,648點；午後一度瀉近4%的創業板指數，收跌64點或2.29%，報2,749點。

滬深兩市成交逾1.26萬億元人民幣(下同)。外資透過滬股通及深股通合共淨賣出約18.6億元，為連續第3日錄得淨賣出。

全周計，滬綜指升1.3%，深成指微升0.07%。

今日各類板塊中，次新股領挫逾3.2%，金融及石油股齊挫逾2%，煤炭股跌1.8%；而水泥及船舶製造股同升0.4%，飛機製造股領飆3.6%。

個股中，中國人壽下跌3.4%，對指數下跌拖累較大。

康泰生物升停板。公司昨(6日)公告指，阿斯利康與康泰生物就新冠疫苗達成授權合作，康泰生物將確保在年底前達到至少1億劑年產能。

深交所公布，世龍實業擬籌劃控制權變更事項，今(7日)開市起臨時停牌。

中國人民銀行今日開展100億元逆回購操作，因今日有200億元逆回購到期，當日實現淨回籠100億元。另據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.9408，較上日再上調30點子，呈4連升。

中國海關總署公布，以人民幣計價，7月份出口按年增10.4%，預估增長0.9%；進口亦按年增1.6%，預估增加2.5%。當月貿易順差4,422.3億元，預估為順差2,867.5億元。若以美元計價，7月出口按年增7.2%，預估為下跌0.6%；進口按年跌1.4%，預估為上升0.9%。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626