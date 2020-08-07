特朗普簽令　禁美企45天後與TikTok及WeChat母公司交易

早前有報道指，字節跳動認為TikTok所有業務的價值超過500億美元(約3,900億港元)；微軟則沒有披露它願意付多少錢收購TikTok的業務。《金融時報》指出，除了上述幾個地區，微軟也正探討一併收購TikTok在印度及歐洲業務的可能性。

不過，另有英國傳媒引述消息指出，微軟並無在談判中提及收購TikTok的全球業務，又指微軟雖曾一度與字節跳動商討有關收購印度TikTok的事宜，但最後拉倒收場。

－－－－－

Sakura UK 英國物業投資專家！隆重登場！Sakura UK特派駐英團隊，為您搵最多最齊的英國樓盤！

請即致電：5133 0626