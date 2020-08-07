特朗普簽令 禁美企45天後與TikTok及WeChat母公司交易
2020年08月07日 09:58
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有傳微軟欲收購TikTok的全球業務。
美國科企微軟早前表示，正與擁有TikTok的北京字節跳動科技有限公司討論收購TikTok在美國、加拿大、澳洲及新西蘭的業務；但英國《金融時報》周四(6日)引述5名知情人士報道，微軟正尋求收購TikTok的全球業務。微軟和字節跳動均無作回應。美國總統特朗普同日簽署行政命令，禁止美企45天後與TikTok及WeChat母公司字節跳動及騰訊(00700)交易。
早前有報道指，字節跳動認為TikTok所有業務的價值超過500億美元(約3,900億港元)；微軟則沒有披露它願意付多少錢收購TikTok的業務。《金融時報》指出，除了上述幾個地區，微軟也正探討一併收購TikTok在印度及歐洲業務的可能性。
不過，另有英國傳媒引述消息指出，微軟並無在談判中提及收購TikTok的全球業務，又指微軟雖曾一度與字節跳動商討有關收購印度TikTok的事宜，但最後拉倒收場。
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