中芯國際︰擴產折舊開支衝擊毛利率5個百分點

然而，高坦言，由於中芯專注14納米或以下先進製程之12吋廠房中芯南方開始進入折舊期，折舊開支上升導致第三季毛利率指引只有19%至21%，即按季跌5.5至7.5個百分點，而今年擴產將會拉低毛利率5個百分點左右。中芯今年擬提高8吋晶圓月產能2萬片、12吋月產能3萬片。

其實台積電最先進的5納米製程今年開始加速量產，也會拖低其毛利率幾個百分點，差別在於中芯的毛利率較對方低很多。被問到新生產線的收入增長甚麼時候能夠彌補甚至超越折舊開支的增速，高強調，中芯的投資計劃按一貫流程籌劃，折舊問題是在預測之中，惟中芯之後會想方設法去提高毛利率。

曾任職台積電17年的聯席首席執行官梁孟松表示，即使全球經濟前景仍不明朗、貿易摩擦持續，中芯今年依然處於增長期，事關晶片需求旺盛。其拍檔、另一聯席首席執行官趙海軍則指，新冠肺炎疫情曾令設備運輸受阻，惟絕大多數問題已經解決，產能計劃可如期落實，並謂中芯會持續提升成熟製程工藝去提高競爭力。

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