華為無救！中芯︰按國際監管辦事　影響可控

不過，華為作為中國電訊設備及智能手機龍頭，其海思半導體是國內數一數二最強的晶片設計廠，用上各種先進製程，因此對於中芯或台積電來說，華為不但是重要「金主」，更大的意義是會拿先進製程的晶片給他們「練兵」，不斷摸索把晶片造出來的技術。

梁相信，接不到華為訂單，中芯還有替代方案去克服少了一個「練兵」機會的挑戰，況且晶片需求強勁，對於公司的技術開發仍然樂觀。

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