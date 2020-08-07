【瑞通推介】港股反覆下跌　恒指牛熊證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國首次申領失業救濟數據勝預期，加上投資者憧憬美國將出台新一輪紓困方案，道指隔晚收報27,386點，升185點或0.6%，連升5個交易日，納指亦再創收市新高。

恒指今(7日)早跌勢未止，再跌逾100點，回落至24,800點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,600萬元，反映投資者預期港股將反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點。

被市場視為染藍大熱的美團點評，昨曾高見229.2元再創新高，收報221.2元，升1.2%，已連升4個交易日，累漲超過15%；今早高位整固，跌逾1%，回至220元以下。昨有逾5.3億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，昨分別有逾680萬元和430萬元淨流入其好倉和淡倉。

美國擬進一步收緊中國科技電訊企業在美國的營運版圖，包括限制中國公司在美國營運雲端服務、尋求中資應用程式下架，並點名騰訊旗下微信。不過，有券商指騰訊僅2%收入來自美國市場，料相關影響不大。騰訊昨觸及上市高位564元後受壓，曾挫逾3%，低見543.5元，收市跌幅收窄至0.9%，報555.5元。騰訊將於下周三(12日)公布中期業績，有券商料疫情令集團次季手遊收入會維持強勁增長。另內地昨公布新一批進口遊戲版號，包括騰訊旗下遊戲。騰訊今早好淡爭持，曾跌穿550元。昨有約4.9億元北水淨賣出騰訊。輪

證資金流方面，昨有超過7,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流出。

石藥管理層指集團未來3年料將上市新產品50餘個，股份昨先升後回，盤中曾由16.4元高位反覆跌至15.84元，收報16.16元，微跌0.2%；今早隨大市回落2%，失守16元水平。昨分別有逾40萬元和近10萬元淨流出其好倉和淡倉。

長和半年純利倒退29%至130億元，中期息減29%至每股0.614元，不過管理層指集團零售業務在6月及7月已開始恢復。有券商調低長和目標價，股份昨險守50元關口，收跌0.6%於50.9元；今早跌勢持續，再試50元關支持。昨有逾20萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

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