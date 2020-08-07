【瑞通推介】港股反覆下跌 恒指牛熊證點揀？
2020年08月07日 10:19
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國首次申領失業救濟數據勝預期，加上投資者憧憬美國將出台新一輪紓困方案，道指隔晚收報27,386點，升185點或0.6%，連升5個交易日，納指亦再創收市新高。
恒指今(7日)早跌勢未止，再跌逾100點，回落至24,800點以下。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾1億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾6,600萬元，反映投資者預期港股將反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,200至24,299點，而熊證街貨重貨區為收回價25,300至25,399點。
被市場視為染藍大熱的美團點評，昨曾高見229.2元再創新高，收報221.2元，升1.2%，已連升4個交易日，累漲超過15%；今早高位整固，跌逾1%，回至220元以下。昨有逾5.3億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，昨分別有逾680萬元和430萬元淨流入其好倉和淡倉。
美國擬進一步收緊中國科技電訊企業在美國的營運版圖，包括限制中國公司在美國營運雲端服務、尋求中資應用程式下架，並點名騰訊旗下微信。不過，有券商指騰訊僅2%收入來自美國市場，料相關影響不大。騰訊昨觸及上市高位564元後受壓，曾挫逾3%，低見543.5元，收市跌幅收窄至0.9%，報555.5元。騰訊將於下周三(12日)公布中期業績，有券商料疫情令集團次季手遊收入會維持強勁增長。另內地昨公布新一批進口遊戲版號，包括騰訊旗下遊戲。騰訊今早好淡爭持，曾跌穿550元。昨有約4.9億元北水淨賣出騰訊。輪
證資金流方面，昨有超過7,400萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾1,600萬元淨流出。
石藥管理層指集團未來3年料將上市新產品50餘個，股份昨先升後回，盤中曾由16.4元高位反覆跌至15.84元，收報16.16元，微跌0.2%；今早隨大市回落2%，失守16元水平。昨分別有逾40萬元和近10萬元淨流出其好倉和淡倉。
長和半年純利倒退29%至130億元，中期息減29%至每股0.614元，不過管理層指集團零售業務在6月及7月已開始恢復。有券商調低長和目標價，股份昨險守50元關口，收跌0.6%於50.9元；今早跌勢持續，再試50元關支持。昨有逾20萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
美團輕微價外、中短期購(16017)，行使價250元，2021年1月到期，實際槓桿4.9倍；
美團輕微價外、中短期沽(16844)，行使價190元，2021年2月到期，實際槓桿3.7倍；
騰訊輕微價外、中短期購(15475)，行使價640元，2021年1月到期，實際槓桿6.7倍；
騰訊輕微價外、中年期沽(16851)，行使價509.9元，2021年2月到期，實際槓桿5倍；
石藥輕微價外、短期購(11716)，行使價17.733元，2020年10月到期，實際槓桿8.1倍；
長和輕微價外、中短期購(13139)，行使價53.88元，2020年12月到期，實際槓桿8.3倍；
阿里輕微價外、中短期購(20605)，行使價288.8元，2020年12月到期，實際槓桿6.9倍；
阿里輕微價外、中短期沽(20606)，行使價218.8元，2020年12月到期，實際槓桿6.3倍；
港交輕微價外、中短期購(16345)，行使價418.88元，2021年1月到期，實際槓桿5.6倍；
港交價外、中年期沽(16498)，行使價323.88元，2021年2月到期，實際槓桿5.7倍；
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指牛證(51701)，收回價24,110點，槓桿比率35.9倍；
恒指熊證(66292)，收回價25,490點，槓桿比率25.5倍；
美團牛證(61553)，收回價209.3元，槓桿比率13.9倍；
美團牛證(60976)，收回價200.599元，槓桿比率9.3倍；
美團熊證(54909)，收回價236.81元，槓桿比率10.4倍；
騰訊牛證(55778)，收回價522.18元，槓桿比率16.4倍；
騰訊熊證(53778)，收回價583.88元，槓桿比率12.9倍；
石藥牛證(64075)，收回價12元，槓桿比率3.4倍；
石藥熊證(61722)，收回價17.75元，槓桿比率5.7倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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