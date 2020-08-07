【專家樓評】李志成：疫情仍嚴峻　樓市交投料受壓

據差餉物業估價署最新數據，今年6月份私人住宅售價指數創今年新高，按季更錄約2%升幅，而第2季末負資產數字亦按季下跌近67%至127宗。有關指數主要反映5月底至6月中市況，當時疫情一度緩和，置業需求重現，但與此同時，政經環境變化令市場趨向觀望，壓抑部分購買力，兩股力量互相抵銷下，6月指數按月僅錄0.1%輕微增長。第2季整體樓價上升，負資產個案亦隨之回落。

不過7月疫情爆發第三波，加上政府進一步收緊禁聚令，難免窒礙睇樓活動，影響入市氣氛，預計樓價將會受壓，相信第三季負資產數字有機會掉頭回升，不過預期可保持400宗以下水平。

疫情嚴峻，禁聚令收緊下，新盤市場承接仍不俗，屯門新盤首輪更即日沽清，未來發展商推盤步伐預計會視乎疫情發展，估計第三季一手交投將按季跌兩至三成。二手方面，禁聚令影響買家睇樓活動，令二手交投收縮，估計按季將減兩至三成。最近部分地區業主擴大議價空間，如果減價情況持續增加，將對第三季樓價構成下調壓力。

雖然樓市面對挑戰，不過整體根基仍穩健，美國聯儲局維持接近零水平利率，加上全球推行量化寬鬆，本港樓按息率低企，有助業主慳息，另外房屋供不應求情況持續，預計樓價難有大跌空間。

香港置業行政總裁 李志成

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