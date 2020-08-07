中美金融戰：美擬要求不符審計要求中企2022年除牌

外媒報道，白宮工作小組周四(6日)對美國總統特朗普建議，表示為保障美國投資者，在美國上市的中國企業若未遵循美國會計規定，應該從美國證交所除牌。根據美國證券交易委員會(SEC)和財政部官員的建議，如果中企在2022年1月仍無法符合規定，將要求除牌。

總統的金融市場工作小組(PWG)周四發表報告稱，企業若要在美國上市，必須允許美國主管機關取得審計文件。該小組由數個重要的美國主管機關組成，包括SEC主席Jay Clayton和聯儲局主席鮑威爾。

PWG主席、美國財政部長姆紐欽(Steven Mnuchin)在聲明中說，PWG無異議建議證管會採取行動，強化企業在美國上市必須提供審計文件等其他做法。美國是全球募集資金的主要地點，不會在核心原則讓步，這是支撐投資者對美國資本市場的信心。

聲明中提到其他建議，包括要求上市中企「加強和凸顯」揭露有關中國投資風險的資訊，以及要求基金經理人揭露對這些企業持股部位變化。

如果白宮工作小組的建議透過SEC程序執行，將要求已經在美國上市的中國企業最遲於 2022年元旦之前，向「上市公司會計監督委員會」(PCAOB)保證提供審計文件。

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