新冠肺炎：外賣激增難扺銷　Uber次季營收減近三成

召車應用程式Uber公布第二季財報，收入較去年同期下滑29%至22.4億美元，雖然外賣業務預定額翻倍增長，但仍無法抵銷疫情對核心乘車業務的打擊。

Uber周四(6日)股價收漲4.55%，報每股34.71美元。該公司於盤後公布業績後，於美股延長交易時段挫2.74%。

Uber第二季銷售額下降了29%，結束了十年來無間斷的增長。該季度的虧損也有所擴大，但Uber周四堅持認為，它將在明年年底之前實現調整後利潤的目標。

交付收入在新冠肺炎大流行之前一直在增長，次季增長了103%，現在是Uber戰略的核心。除了以26.5億美元收購Postmates Inc.並擴大其食品配送業務外，Uber還開始提供其他項目，包括食品雜貨、處方藥和包裝。Uber現在將其送餐服務UberEats包括在「送餐」類別中。

另方面，Uber本周宣布員工可以在家工作直到2021年6月底。由於影響到企業，行政總裁Dara Khosrowshahi轉向削減成本，5月裁減了約1/4員工，並關閉了數十個辦公室。Uber更通過退出超過6個市場來擴大其全球食品配送業務，從而為更發達的市場擴展空間。

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