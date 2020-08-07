中國經濟：難再放水　信用利差單周收窄幅度逾兩年最大

外電報道，中國利率債市場持續調整，信用債則情緒相對良好，本周信用利差收縮幅度隨之邁向逾兩年來最大。考慮到貨幣政策進一步寬鬆的希望渺茫，市場預期該利差將持續低位運行。

彭博匯總中國債券信息網數據顯示，截止8月6日，「AA」評級3年期企業債殖利率報3.9498%，與同期國債利差約127個基點，相較前周五收窄幅度逾19基點，邁向2018年3月30日當周以來的最大周度回落。

報道引述國泰君安分析師覃漢示，當前貨幣政策是寬信用、穩貨幣，強調降低實體經濟融資成本，企業的償債能力沒有邊際惡化。因此，國債利率上行、信用利差維持低位的狀態會是一個新常態。

中國10年期國債殖利率正邁向第三日上漲，當前距3%整數關口僅一步之遙。中國央行發布的二季度貨幣政策執行報告警告全球低利率環境帶來的影響，重申隨着內地復甦步伐加快，央行穩健的貨幣政策要更加靈活適度、精準導向。

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