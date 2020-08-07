港股格局：姚浩然料短期維持區間上落
2020年08月07日 10:39
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時富財富管理董事總經理姚浩然認為，雖然市場憧憬美國將有新一輪紓困方案，帶動隔晚美股做好，惟當地周五(7日)將公布就業數據，加上不少舊經濟藍籌股業績未見驚喜，持續拖大市後腿，料港股短期亦未能見明顯方向。他相信恒指將持續在24,600點至25,200點區間上落，建議投資者現時應檢視企業業績表現，若前景未見轉機，應轉至業務增長動力較強的股份，如新經濟股及醫藥股。
中芯國際(00981)公布第2季純利按年大升6.4倍，姚認為表現與市場預期相若，惟股價過去一段時間已大幅上升，晶片國產化等多項利好因素亦已反映，加上從技術走勢而言，上方積存不少蟹貨，故短期再向上動力不大。同業華虹半導體(01347)或ASM太平洋(00522)情況亦受困於基本因素，故均不建議於現價追入。
而受疫情影響，港鐵公司(00066)上半年勁蝕3.34億元，姚浩然表示業績表現屬市場預期之內，相信加上地產項目收益受波及下，股價短期之內將未見起色。
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