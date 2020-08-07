港股格局：姚浩然料短期維持區間上落

時富財富管理董事總經理姚浩然認為，雖然市場憧憬美國將有新一輪紓困方案，帶動隔晚美股做好，惟當地周五(7日)將公布就業數據，加上不少舊經濟藍籌股業績未見驚喜，持續拖大市後腿，料港股短期亦未能見明顯方向。他相信恒指將持續在24,600點至25,200點區間上落，建議投資者現時應檢視企業業績表現，若前景未見轉機，應轉至業務增長動力較強的股份，如新經濟股及醫藥股。

－－－－－