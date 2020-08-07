央行出手難挽弱勢！土耳其里拉再創歷史新低

土耳其里拉兌每美元跌至紀錄新低！里拉周四(6日)收報7.2399兌每美元，打破5月6日創下的7.1988新低紀錄。今年以來里拉累貶17.8%。

里拉貶值壓力主要來自市場對土耳其外匯準備金的擔憂，以及所採取的極寬鬆政策。自2019年 7月以來，土耳其央行減息9次，以降低借貸成本。

許多經濟學家指出，新冠肺炎疫情導致土耳其旅遊業崩潰，為財政留下了巨大的缺口。外資紛紛撤退，在過去12個月，外國投資者從該國本幣債券和股票市場中撤出了大量資金。

市場一直希望土耳其可以透過加息或信貸供應，以確保幣值，但政府當局一直要求央行出售美元來提振里拉。自3月新興市場貨幣面臨貶值壓力以來，土耳其已經花費數十億美元來阻止本幣貶值，據高盛估計，到今年6月底，土耳其已經花費650億美元以穩定匯率。

除此之外，土耳其一直努力打擊沽空，祭出多項限制措施，但就目前來看，對抑制貶值收效有限。

Rabobank駐倫敦策略師Piotr Matys表示，土耳其官員們可能會在加息前使用其他工具，像是對美元購買實施嚴格限制，或者就這些交易大幅提高稅收。要是最終加息，等於坦承先前的策略完全失敗了。

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