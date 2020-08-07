大行觀點：高盛預計疫苗面世後科技股有難...

近期新冠肺炎疫苗試驗消息不絕，投行高盛認為，若潛在疫苗今年底前獲得批准，恐影響科技股的領先地位，將投資者拉回隨景氣波動的周期性股票，並引爆大量債券拋售。

外媒引述包括Kamakshya Trivedi 在內等分析師於報告中表示，市場低估了新冠疫苗於11月底獲得批准的可能及影響力，未來幾個月內，美國大選結果和病毒進展，也可能成為市場的主要驅動力。

高盛表示，若疫苗獲准，可能進一步挑戰週期性和實質利率永久為負的市場假設，此情況將支持更陡峭的孳息率曲線、傳統周期性類股和銀行股，挑戰科技股的領先地位。若情況伴隨着美國政權轉換，新興市場股市可能自「貿易政策風險減少，美國稅收風險上升」的情況中獲益。

新冠疫情爆發至今，「居家禁令」的最大贏家，莫過蘋果公司(Apple Inc.)、Facebook、亞馬遜和Alphabet這些科技公司，從近期發布的科技股業績便可得知，受惠於此，今年科技股股價不斷走升，市值比重甚至逼近標普500指數的五分之一。

高盛認為，當前的反彈可能持續至9月初，且這段期間，疫苗的更新消息仍可能帶來影響。

儘管高盛認為，現在積極轉換投資組合還為時過早，但分析師建議，投資人應以期權作為操作題材，他們認為，標普500指數的一些看漲期權依舊很吸引。該行預計，若初期疫苗面世，標普500將上看3,700點，但若二波疫情持續打擊經濟活動，標普500潛在下行目標為2,200點。

－－－－－