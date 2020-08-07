【航業奇葩】靠運貨殺出血路 有亞洲航企第二季實現盈利

台企華航周四(6日)公布第二季業績，表現勝市場預期。季內稅後純利達24.59億元(台幣，下同)，不僅大幅優於上季虧損37.73億元，也勝於去年同期虧損4.43億元，每股盈利0.45元，創2017年第4季以來單季新高。

由於疫情持續衝擊旅客出入境，華航第二季合併營收263.16億元，按年減少38.65%。不過，由於成本大減，再加上空運市場需求大，營業毛利46.65億元，年增8.57%；毛利率更是大增7.71個百分點至17.73%；營業利潤為27.48億元，年增379%；營業利益率10.44%，年增9.11個百分點。

由於華航第一季虧損達37億元，累計上半年仍虧損13.13億元，每股虧損 0.24 元，但在全球航空業而言，已算是「奇葩」！

華航指出，受疫情影響，客運收入較去年同期減少，惟貨運則因客機航班取消，載貨艙位供給減少，各國醫療物資於疫情嚴峻期間運送需求急劇上升，供不應求使空運市場相當熱絡，在此情勢下，上半年充分利用18架747-400全貨機運能優勢，並善用客機艙位運能，有效穩住業績。

隨着全球疫情升溫，防疫物資運送需求再度升溫，而目前處在電子消費品傳統出貨旺季，整體空運市況持續高漲，華航將於12日起調升運價20至25%，屆時運紐約貨載每公斤將漲破300元，有利第三季貨運業務持續走強。

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