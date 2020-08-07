14納米收入貢獻不再單獨呈列　中芯咁講……

市場一直關注象徵中芯技術大躍進的14納米之晶圓收入貢獻如何爬坡，數字愈高反映生意愈好，理應值得公開「炫耀」，況且台積電向來會公布自己最先進的製程首年量產會有多少收入，就以5納米製程為例，現指引首年(今年)有8%，券商自然會關注中芯的14納米能否做到這個水平(首季14納米為1.3%，次季14加28納米為9.1%)，中芯的做法更顯得奇怪。

中芯聯席首席執行官梁孟松並無解釋公司為甚麼要這樣做，僅稱先進製程收入正在增長，新一代FinFET(鯺式場效電晶體)技術處於客戶驗收階段。

這位前台積電研發大將又說，中芯14納米技術平台的應用正由4G通訊擴展至消費電子及媒體，諸如人工智能(AI)、射頻、汽車和物聯網(IoT)，商機非常大，現在不斷與國內外的客戶開展新項目，疫情帶來的居家辦公推動了相關應用。中芯現時先進製程產能還不大，之後會因應成本和客戶需求等方方面面去穩步提高。

當然，市場對台積電最感興奮的一點是高效能運算(HPC)帶動尖端製程以至公司業績勢如破竹。梁坦言，中芯的14、12納米製程只能做相對低階的HPC晶片，惟公司亦正不斷思考如何發展HPC方面的技術。

梁又謂，成熟製程方面亦會繼續研發各種工藝，如光罩製作和度身訂造晶片等等。另一聯席首席執行官趙海軍表示，佔次季晶圓收入33%的150及180納米需求旺盛，事關電源管理晶片愈來愈多，4G手機用2、3塊，5G則用6塊甚至8塊，除此之外還有指紋識別和攝影相關晶片需求，這會帶動8吋晶圓平均售價上揚。

趙續指，現時客戶盈利能力很好，對中芯晶圓售價自然有幫助，之後會繼續優化產品組合去提振8吋晶圓業務的增長。

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