【宅經濟】《動森》大賣！任天堂上季純利升逾5倍

新冠肺炎疫情帶動宅經濟，任天堂Switch主機及相關軟件銷售暢旺帶動業績。任天堂周四(6日)公布，2020年度第一財季(4至6月)歸屬公司股東純利1,064億日圓，按年升5.4倍。新冠肺炎疫情帶動宅經濟，任天堂Switch主機及相關軟件銷售暢旺。

期內，營收按年增108.1%至3581億日圓；營業利潤增427.7%至1,447億日圓。

今年3月上市的Switch平台人氣遊戲《集合啦！動物森友會》的熱度不退，累計銷量已達到2,240萬套。於5月上市的《異度神劍終極版》，還有6月上市的《世界遊戲大全51》等遊戲的銷售表現也同樣良好。包含其他遊戲軟件廠商的產品在內，第一財季共有9款Switch遊戲的銷量突破百萬。

早前因為零件調度問題而出現嚴重缺貨情形的Switch主機，生產狀況也已經大致恢復。軟硬件的銷售情況都超越去年同期，硬件銷量達568萬部，按年增166.6%，軟件銷量達5,043萬套，按年增123%。

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