【亂世買金】分析指兩大因素支持金價繼續上升

國際黃金價格升穿2,000美元後，迭創新高，外電引述施羅德投信表示，今年金價升勢主要來自於ETF買盤，尤其美國聯儲局4月宣布將「不惜一切」確保經濟穩定，進而帶動黃金買盤持續攀升。根據統計，今年以來實體黃金ETF約增加643公噸，超過去年全年增加量372公噸，換算市場黃金ETF的持有量在79天中有72天都在增加。

該行認為，目前黃金的持有量並不特別高，回顧2011年黃金ETF的持有量約佔全球ETF持有量的10%，目前持有量將近2.5%，預估黃金股票的價值(above-ground goldStocks)僅佔全球金融資產約2.7%，遠低於2011、1980或1974年的數值。

在全球債務創歷史新高的背景下，市場實質利率很可能繼續探低，加上大規模量化寬導致貨幣貶值，進而推升黃金配置，料金價可能進一步上漲。

－－－－－