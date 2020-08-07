華為：料年底中國5G用戶逾2億　佔全球七成份額

外媒引述華為無線網路產品線總裁楊超斌周四(6日)指出，目前中國三大電信商已在全球興建40萬座基地台，5G 用戶數也已破億。預計到今年年底，中國的5G基地台將達80萬個，用戶數可達到2億以上，兩者比例將分別佔全球70%以上。

他表示，2020年是5G進入商用化的一年，特別是中國的5G發展已取得矚目的成就。中國5G的建設成為帶動全球5G產業鏈生產規模快速成長的主要動力。他又指，中國擁有最充足的頻譜、也擁有最多數量的基地台，以及最完整的軟硬體產業鏈，必定能建設全球最佳的5G網路體系。

工信部數據顯示，中國平均每週新開通的基地台數量超過1.5萬座，截至6月底，已有197款5G終端設備取得使用5G網路許可權，能連接5G終端設備則高達6,600萬台。

另一方面Digitimes Research預計，受疫情影響，2020年全球智慧手機出貨量降至11.5億支，按年減少15.2%。不過，2020年5G智慧手機出貨量將突破2.5億支，佔全球智慧手機出貨量的20%以上。

此外，因為中國5G網路的快速發展，加上手機廠商不斷推出中低階的5G機型，在低價與嘗鮮的兩大誘因刺激下，中國5G手機滲透率將快速提升。2020年中國市場5G手機的出貨量有機會來到1.7億部，佔全球5G智慧手機近七成的比重。

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