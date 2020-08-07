股王暴瀉：林一鳴料美國出招難阻騰訊強勢

資深投資者林一鳴認為，股價下滑僅反映市場短期的心理影響，料長期不受影響，因為騰訊的主要市場是在中國，就像中國禁用Facebook一樣，對Facebook的股價也影響不大。

對於後市，他則表示，由於市場的不確定性比較大，其中近期美元轉弱，美國難以再進行第二、三輪派錢，預料美國第三季GDP將持續下跌20%至30%，美股未來將現較大調整。除此之外，香港疫情尚未受控，導致經濟下行，恒指將在兩萬四千點附近横行，料後市持續牛皮。

板塊方面。他建議投資者可考慮內房股，由於今年6、7月內地房地產已開始恢復買賣，內房企業的收入可望回升。

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