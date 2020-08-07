中國7月出口按年增10.4%　進口升1.6%

中國海關總署公布，以人民幣計價，7月份出口按年增10.4%，預估增長0.9%；進口亦按年增1.6%，預估增加2.5%。當月貿易順差4,422.3億元，預估為順差2,867.5億元。

若以美元計價，7月出口則按年增長7.2%，預估為下跌0.6%；進口按年下跌1.4%，預估為上升0.9%。

該署數據顯示，今年首7個月，中美貿易總值為2.03萬億元人民幣(下同)，下降3.3%，佔內地外貿總值的11.8%。其中，對美國出口1.56萬億元，下降4.1%；自美國進口4,755億元，下降0.3%；對美貿易順差1.08萬億元，減少5.7%。

另外，首7個月大宗商品進口表現普遍有所增加，大豆進口按年增17.7%至5,510萬噸；成品油進口按年增2.2%至1,880萬噸；煤及褐煤進口按年增6.8%至2億噸；天然氣進口按年增1.9%至5,570萬噸。

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