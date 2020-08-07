【專家樓評】周定國：移居英國或送子女留學　有咩要注意？

英國政府近日宣布，合資格BNO港人可以在明年1月開始起申請特別簽證，成為城中熱話。申請人逗留英國5年期間，可以在英國工作或讀書，子女亦可以享有免費中小學教育，但就不會獲得社會福利等保障。

很多人關心，假如想移居英國，或者送子女去英國留學，究竟事前要做甚麼準備呢？首先，最重要是解決當地住宿問題，一般香港人均選擇住在華人區，主要是由於語言問題，住在華人區基本用廣東話或者普通話就可以溝通。加上英國租金昂貴，在倫敦zone 1租一間一房單位，一星期平均租金大約500英鎊，折合約5,000港元。所以與其為其他業主供樓，倒不如把香港的物業做按揭，然後以香港較低的息口，用來到英國買樓。

個人心水推介，可以考慮位於倫敦Zone 5的Croydon，其中一個原因是樓價比較低。截至2020年5月，該區平均樓價大約42萬英鎊，相對整個倫敦平均樓價低約32%。而且Croydon被視為倫敦第三大CBD，僅次於倫敦金融城及金絲雀碼頭，相信升值潛力大。

另外，該區更媲美香港「九龍塘」區，擁有16間重點小學、8間重點中學以及23間私立中小學，而且地區配套完善，衣食住行生活所需通通可以解決。

除住宿問題外，資金亦是必須考慮的，建議至少準備能夠在英國居住及財政上能夠自給自足至少6個月的儲蓄，同時還要了解當地就業環境，又或者子女在當地畢業後找工作的問題。

其實，香港人在英國找工作不算太困難，因為英國本身亦有大量粵語人口，求職網站都不難找到要求講廣東話的相關職位。部分工種如地產、營銷等亦針對發展亞洲區市場，相信熟悉區內情況的香港人，會有一定優勢。

美聯環球營業董事(國際房地產) 周定國(Terry Chau)

－－－－－