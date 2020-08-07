朗廷上半年可分派收入跌至3.6萬元 不派息

朗廷酒店上半年酒店組合收入2.6億元，按年跌67.9%，酒店組合錄得虧損3,860萬元，而於去年同期則錄得經營溢利3.25億元；信託集團的總租金收入1.05億元，按年跌64.5%。

集團稱，上半年長時間酒店錄得極低入住率，情況前所未見，留宿旅客人數按年大跌91.2%，情況嚴峻，加上入住率減少69.8個百分點，平均房價下跌38.1%，導致旗下酒店組合的可出租客房平均收入下降85.7%。旗下香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店的可出租客房平均收入分別按年下跌93.5%、81.9%及76.4%。

集團預計，疫情不僅會在短期內影響酒店業務，隨着企業及大眾重新審視工作及生活方式，亦會產生長遠影響。

－－－－－