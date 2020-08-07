朗廷上半年可分派收入跌至3.6萬元 不派息
2020年08月07日 12:10
東網電視更多新聞短片
朗廷(01270)公布截至6月30日止6個月業績，除稅後淨虧損為20.371億港元。撇除投資物業及衍生金融工具公平值變動的淨虧損為1,320萬元，去年同期賺13.73億元；上半年中期可分派收入按年大跌99.98%，至3.6萬元，將不會宣派2020年上半年之分派。
朗廷酒店上半年酒店組合收入2.6億元，按年跌67.9%，酒店組合錄得虧損3,860萬元，而於去年同期則錄得經營溢利3.25億元；信託集團的總租金收入1.05億元，按年跌64.5%。
集團稱，上半年長時間酒店錄得極低入住率，情況前所未見，留宿旅客人數按年大跌91.2%，情況嚴峻，加上入住率減少69.8個百分點，平均房價下跌38.1%，導致旗下酒店組合的可出租客房平均收入下降85.7%。旗下香港朗廷酒店、香港康得思酒店及香港逸東酒店的可出租客房平均收入分別按年下跌93.5%、81.9%及76.4%。
集團預計，疫情不僅會在短期內影響酒店業務，隨着企業及大眾重新審視工作及生活方式，亦會產生長遠影響。
－－－－－
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！