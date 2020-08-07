【高盛推介】騰訊曾急瀉至499.4元 購沽證可吼？
2020年08月07日 12:56
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日最高曾觸及歷史高位見564港元，惟收市跌約1%；今(7日)高開0.6%後隨即倒跌，並一度急瀉逾10%，並跌穿500元大關，低見499.4元，半日收報518元，急瀉6.7%，落後大市。報道指美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美企45天後與騰訊及字節跳動進行交易。
觀察個股認股證資金流向，可見昨日資金轉向部署認購證，錄得約5,700萬元資金流入，為昨日最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證以過去5個交易日計，則共錄得約1,770萬元資金流入。
騰訊購(17803)，行使價640.5元，2020年12月24日到期，實際槓桿7.7倍，高敏感度、高槓桿。
騰訊購(18246)，行使價618.68元，2020年12月24日到期，實際槓桿7.2倍，低街貨、高槓桿。
騰訊購(19484)，行使價262.2元，2021年01月11日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、類近條款產品中，槓桿最高。
投資者如看淡，可留意價外幅度約8%，年期約5個月的騰訊沽(15568)。
騰訊沽(15568)，行使價470元，2021年01月04日到期，實際槓桿5.5倍，中年期。
阿里巴巴昨逆市升約0.5%；今早則低開約0.4%後跌幅擴大，半日收報245.2元，跌4.5%，表現亦落後大市。有報道引述消息，指阿里旗下螞蟻集團或最快於本月提交香港及上海的兩地上市申請。
觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去5個交易日共錄得約4,520萬元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關資產。認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約750萬元資金流入。
投資者如看好，可留意年期約5個月的高槓桿阿里購(19184)。
阿里購(19184)，行使價296.08元，2021年01月08日到期，實際槓桿7.5倍，中年期、高槓桿。
投資者如看淡，可留意價外幅度約5%，年期約6個月的貼價阿里沽(17621)。
阿里沽(17621)，行使價230元，2021年01月20日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、中年期。
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