【高盛推介】騰訊曾急瀉至499.4元 購沽證可吼？

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日最高曾觸及歷史高位見564港元，惟收市跌約1%；今(7日)高開0.6%後隨即倒跌，並一度急瀉逾10%，並跌穿500元大關，低見499.4元，半日收報518元，急瀉6.7%，落後大市。報道指美國總統特朗普簽署行政命令，禁止美企45天後與騰訊及字節跳動進行交易。

觀察個股認股證資金流向，可見昨日資金轉向部署認購證，錄得約5,700萬元資金流入，為昨日最多資金流入的認股證相關資產。而認沽證以過去5個交易日計，則共錄得約1,770萬元資金流入。

阿里巴巴昨逆市升約0.5%；今早則低開約0.4%後跌幅擴大，半日收報245.2元，跌4.5%，表現亦落後大市。有報道引述消息，指阿里旗下螞蟻集團或最快於本月提交香港及上海的兩地上市申請。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金追捧認購證，過去5個交易日共錄得約4,520萬元資金流入，為同期最多資金流入的認股證相關資產。認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約750萬元資金流入。

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