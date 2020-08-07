【高盛推介】長實績後捱沽　趁低吸納認購證？

高盛(亞洲)有限責任公司：長實昨(6日)收市跌約1.1%，並在收市後公布今年中期業績，期內純利63.6億港元，按年跌58%，派中期息0.34元，較去年同期減少34.6%。長實主席兼董事總經理李澤鉅稱，長實仍處於收購狀態，正物色收購機會，欲持有較多資金把握機會；而往後派息政策仍會以維持健康派息為目標。長實今(7日)跌幅擴大，最新仍瀉逾8%，報40.8元，大幅落後大市。

觀察個股認股證資金流向，可見早前資金傾向沽出認購證，然而昨日則獲少量資金轉向部署。

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