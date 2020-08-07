【即市分析】騰訊564元三攻不破 單日調整完成抑或玩完？
2020年08月07日 13:09
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周五(7日)11點後，科網股遇到一輪強勁沽壓，龍頭股騰訊控股(00700)股價一度殺到落499.4港港元，跌幅達一成，公司市值瞬間蒸發逾5,300億元。之後股價迅即反彈上500元樓上，現報520元，跌6%，成交已逾195億元，波幅之大，真係令股民嚇破膽！
其實，有關於美國總統特朗普針對騰訊旗下的微信作出行政指令，消息今早已出，但等到11點後先至大插，顯然係有大戶搵藉口做嘢。事實上，騰訊股價自7月以來三次升抵564元而不破，調整可以預期，至於是單日調整完成，抑或見頂回落，就要做事後孔明。不過，今早確見到有股友膽粗粗放個買牌喺500元關，就咁執廿蚊落車，成功短炒獲利。
筆者傾向相信，螞蟻集團招股定價前，中資會傾盡全力挺住科技股板塊氣氛，此前騰訊有波幅，但未必會大冧不起；至於螞蟻招股定價後，就各安天命了。
此外，騰訊將於下周三(12日)公布業績，也許今日的大波動，就是績前的大震倉，說不定下周初震動尚存，各位股友要緊握扶手。
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