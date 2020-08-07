新股專輯：傳農夫山泉下周進行上市聆訊

大型新股陸續有來！據外電報道，中國食水及飲品製造商農夫山泉計劃下周進行上市聆訊。早前傳其預計9月在主板掛牌，集資約10億美元(約78億港元)，中金和摩根士丹利為聯席保薦人。

值得留意的是，該公司於過去3年內曾派息予原股東，2017及2018年各派3.67億元人民幣(下同)，至2019年突急增至95.98億元，而於今年3月宣派股息總計9億元，包括7.2億元的股份股息及1.8億元現金股息。另外，公司亦議決，截至去年底將所有可供分配的歷史保留溢利由原股東保留，估計金額75億元，未來可作為股息派付予原股東。

該公司產品包括食水、茶、功能飲品及果汁。2019年溢利49.54億元，按年增長37.15%；收入按年上升17.31%至240.21億元，食水佔比達59.7%；整體毛利率為55.4%，按年增加2.1個百分點，其中食水毛利率極高，達60.2%；果汁毛利率最低，僅34.7%。

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