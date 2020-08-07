中美科技戰：美國淨網行動將危及3萬億元投資…

美國國務卿蓬佩奧周三(5日)宣布進一步加大「潔淨網絡」行動(Clean Network)，目的是「維護美國資產的安全」。他表示，為了保護美國重要的電訊和科技基礎設施，會從軟件、硬件到服務、運營等全方位展開的5個新戰線着手。外電引述研究機構Rhodium Group估計，中美的數據共享障礙，或令總額逾4,000億美元(約逾3萬億港元)的累計雙邊直接投資陷入危機。

美國所指的5個新戰線，分別為電訊營運商(確保中國的運營商與美國電訊網絡脫鈎)、應用商店(中國的應用程式威脅隱私、傳播病毒、散布宣傳和不實信息，必須從商店中清理出去)、應用程序(防止不受信任的中國智能手機製造商預先安裝流行的應用程序)、雲系統(防止美國公民的敏感個人資訊以及公司的寶貴知識產權等在阿里巴巴、騰訊、百度等公司可以接觸到的雲系統中存儲和處理)、電纜(確保聯繫美國與國際互聯網的海底電纜不受侵害，避免被中國大規模收集情報)。

投行瑞銀則指出，繼美國後，若有其他國家跟進「淨網行動」，中國公司的國際擴展或受到阻礙，其長期增長前景也將受到負面影響。

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