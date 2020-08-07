美禁微信交易！陳炳強料打擊騰訊國際化　看淡股價

悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，雖然微信在美業務佔整體收入不大，對騰訊短期業務影響輕微，但象徵騰訊業務國際化的進程受重大打擊。微信不只是通訊軟件，亦提供支付、電商、小程序等服務。微信在國內市場取得成功，騰訊亦希望將這應用程式擴展至國際市場，以確保微信業務持續快速增長。若微信失去美國市場，白白將拓展支付服務的機遇拱手相讓給蘋果公司(Apple Inc.)等美企，對騰訊前景造成很大影響。

中美關係不穩，陳不排除華府藉國家安全進一步封殺中資企業，例如擴大封殺名單及業務。由於騰訊業務眾多，而遊戲業務更是收入增長引擎。若美國進一步禁止騰訊在美的遊戲業務，將對公司造成嚴重打擊。

他續指，騰訊面對種種不明朗因素，股價定必受拖累。騰訊股價自7月起於高位區間上落，屢次破頂失敗，意味市場在騰訊業績公布前普遍持審慎態度。而微信遭美國封殺的消息或令投資者提早沽貨離場，料短期沽售壓力頗大，或回落至500元關以下。由於騰訊股價短期內仍然波動，他籲持貨投資者先行沽貨獲利；無貨投資者亦不需急於入市，宜待下周公布業績後再作部署。

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