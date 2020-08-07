中美科技戰：美官員指特朗普行政指令僅針對微信

財經傳媒彭博引述一位美國官員指，特朗普針對微信的命令，將阻止與該應用程式的所有者或其附屬公司進行任何與微信相關的交易，但不會阻止其他交易。

由於行政命令的措詞含糊不清，令人擔憂這項禁令不僅會打擊微信或微信支付在美國的使用，而且還會延伸到與美國一些大公司的業務關係，造成中國這家最大的遊戲和社交媒體公司深受打擊。

根據Newzoo的數據，若按收入計算，騰訊是2019年全球最大的遊戲發行商，與諸如Activision Blizzard Inc.和Electronics Arts Inc.等美國行業領袖均有合作。另外，騰訊還在《堡壘之夜》的開發商Epic Games Inc.中持有大量股份，並擁有《英雄聯盟》的開發商Riot Games Inc.。

報道又引述交銀國際首席策略師洪灝指，很難說情況會變得多麼糟糕，不知道負面頭條新聞哪時才結束，今天可能是社交媒體，明天可能是其他公司，下一步甚至可能牽扯到銀行。

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