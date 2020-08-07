人民幣速遞：花旗料離岸價有望漲至6.8水平

儘管今日(7日)人民幣表現疲弱，花旗銀行對匯價走勢仍然樂觀。該行報告指出，目前美匯指數下行趨勢未結束，並觀察到一些中國出口商已經在沽美元，預計人民幣將仍有一輪補漲，離岸人民幣(CNH)兌每美元有望漲至6.8水平。

另外，該行指，出口商訂單增加、美元疲弱，以及人民幣資產收益較高，預計出口商將加快結匯，將帶動人民幣上漲。

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