荔灣花園兩房減價8.6% 每呎30元低市價租出
2020年08月07日 15:42
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香港置業陳渝東表示，荔枝角荔灣花園A座低層5室，望山景，兩房間隔，實用面積約426方呎，以1.4萬元放租約兩個月，獲外區客接洽，雙方議價後減價1,200元或約8.6%，以1.28萬元租出，呎租約30元。
據了解，新租客為夫婦，睇樓一次即決定承租。而是次成交實用呎租約30元，較同類型單位平均約33至34元，低約10%。
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