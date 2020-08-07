St. George's Mansions大宅售8600萬 呎價近4.6萬元
2020年08月07日 15:45
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股市雖然波動，下半年首個開售豪宅新盤仍速錄大額承接。信和置業(00083)旗下何文田加多利山豪宅項目ST. GEORGE'S MANSIONS，周五(7日)以招標形式售出第2座9樓A單位，連車位成交價8,600萬元，單位實用面積1,870方呎，成交呎價45,989元。該單位屬三房大宅間隔，設有私人電梯大堂，私隱度高，並可享翠綠及洋房群景致。
項目共設175伙，實用面積介乎764至3,695方呎，標準單位佔161伙，主打三房及四房大宅，最大面積為 2,141方呎。樓盤由國際建築大師團隊Robert A. M. Stern Architects 設計，大量採用頂級歐洲天然石材及用料。而該盤亦正標售其他35個單位，將於9月30日截標。
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