St. George's Mansions大宅售8600萬　呎價近4.6萬元

項目共設175伙，實用面積介乎764至3,695方呎，標準單位佔161伙，主打三房及四房大宅，最大面積為 2,141方呎。樓盤由國際建築大師團隊Robert A. M. Stern Architects 設計，大量採用頂級歐洲天然石材及用料。而該盤亦正標售其他35個單位，將於9月30日截標。

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