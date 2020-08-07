二手樓價指數連跌兩周

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL報180.74點，按周跌0.52%，連跌2周共0.57%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.52點，按周跌0.80%，連升三周後回軟。CCL(中小型單位)報181.03點，按周跌0.71%，連跌2周共0.80%。反映7月中旬政府宣佈新一輪防疫措施當周市況。

新界西CCL_Mass最新報169.39點，創51周(即2019年8月後)新高，按周升0.32%，連升3周共2.92%。本地疫情反撲，近2周三區樓價齊出現反覆，唯獨新界西連升，顯示疫市中用家剛需強大。

新界東CCL_Mass報188.77點，按周跌2.06%，連跌2周共3.08%。港島CCL_Mass報188.30點，本周跌2.22%，上周升2.05%。九龍CCL_Mass報179.26點，本周升0.18%，上周跌1.68%。

CCL(大型單位)報179.24點，創36周新高，按周升0.47%，連升2周共0.67%。近12周計，CCL(大型單位)累升4.12%，升幅是CCL四大整體指數中最大的。其餘CCL累升2.73%，CCL Mass累升2.68%，CCL(中小型單位)累升2.47%。

受疫情拖累，樓價升勢受阻，CCL三大整體指數齊回軟，但跌幅輕微，CCL仍企穩180點水平。7月政府逐步收緊防疫措施，估計未來數周CCL高位爭持，走勢反覆，波幅擴大，但未有掉頭向下。今周本地疫情有緩和跡象，將於8月底公佈的CCL才開始反映。展望9月份CCL走勢可以明朗化。

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