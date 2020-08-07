中國7月外儲3.15萬億美元　連升4個月

人民銀行公布，中國7月外匯儲備31,543億美元，較6月增420億美元，高過預期31,400億美元；前值31,123億美元。

7月末，黃金儲備6,264萬安士，與上個月持平。

國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，7月中國外匯市場運行平穩，外匯供求基本平衡。美歐等主要經濟體加大財政刺激力度並維持超寬鬆貨幣政策，國際金融市場上非美元貨幣相對美元整體走強，主要國家資產價格總體上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

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