【市後重點睇】美匯重上93關　道指期貨偏軟

美匯指數重上93關；離岸人民幣(CNH)見6.9612；港匯見7.7501；美元兌日圓處105.6；歐元處1.1837；英鎊回落，報1.3098。金價升至2,075美元新高後回落，最新報2,063美元。布油企45美元；紐油報41.89美元。道指期貨跌41點。

●市後關注點

-20:30 美國7月非農業職位增長；美國7月失業率

-22:00 美國6月批發庫存終值

●中國7月出口按年增10.4%，進口升1.6%。

●中國經濟：

-逾半內地險資今年內已入市股票及基金。

-社保「減免緩返補」等為企業減負逾2萬億人幣。

-四大內銀據報今年沒有減薪安排。

-中國7月外儲3.15萬億美元，連升4個月，勝市場預期。

●華潤資本牽頭財團收購市City Super 65%股權。

●中芯國際︰我們是國際公司，不執着設備本土化。

-中芯國際︰擴產折舊開支衝擊毛利率5個百分點。

-中芯︰北京成熟製程新廠未有時間表。

-14納米收入貢獻不再單獨呈列，中芯咁講……

-華為無救！中芯︰按國際監管辦事，影響可控。

●台企聯發科與英特爾攻5G筆電，料2021年初亮相。

●【亂世買金】分析指兩大因素支持金價繼續上升。

●【航業奇葩】靠運貨殺出血路，有亞洲航企第二季實現盈利。

●新冠肺炎：

-新加坡航天工業受重創。

-外賣激增難扺銷，Uber次季營收減近三成。

●【全球救市】澳洲央行重申不太可能實行負利率。

●日本6月家庭支出按年跌1.2%，降幅顯著收窄。

●【宅經濟】《動森》大賣！任天堂上季純利升逾5倍。

●二手樓價指數連跌兩周。

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