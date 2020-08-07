【fb直播】騰訊遭美國針對 港股有排震？
2020年08月07日 16:18
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美國將禁止美企與TikTok和騰訊(00700)交易，打擊港股氣氛，恒指周五(7日)全日都下跌，最多跌762點，見24,167點，不過100日線(約24257)失而復得，港股短期易跌難升？港股震盪，買金避險定買銀更值博？
美國封殺中國科企，新經濟股齊齊跳水，被美國點名針對的騰訊急瀉，一度失守500元關口，收市仍跌半成，股份下周公布業績，今日績前大震倉，投資者有冇過度拋售？除了騰訊，ATMX其餘3隻股份今日就個別發展，阿里巴巴(09988)及小米集團(01810)跌逾3%，但美團(03690)相對「硬正」收市微升報222.4元，AMTX中，美團繼續會搶鏡？
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