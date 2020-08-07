天彩控股料中期淨虧損減少32%

公告稱，收入減少主要由於公共衛生事件導致消費市場需求下降，導致某些客戶的訂單減少和發貨延遲。該公司最初計劃將集團生產轉移到越南製造工廠，由於越南採取入境限制，令集團的中國主管和工程師團隊無法前往越南，於7月份抵達越南，下半年對集團的生產和業務產生積極影響。由於公共衛生事件中止越南的原材料供應，減低了集團的制造運營效率。

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