勵晶太平洋發盈利警告

上述虧損主要歸因於初步估計無形資產(非現金項目 FortacinTM)今年上半年之公允價值減值虧損約為1,330萬美元；按公允價值計入損益之金融資產之權益組合之按市值計價未變現虧損較去年同期為高等。

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