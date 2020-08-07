勵晶太平洋發盈利警告
2020年08月07日 16:36
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勵晶太平洋(00575)發盈利警告，預期集團今年上半年將錄得公司權益持有人應佔虧損介乎2,700萬至3,000萬美元，而2019年同期公司權益持有人應佔虧損則為2,330萬美元。
上述虧損主要歸因於初步估計無形資產(非現金項目 FortacinTM)今年上半年之公允價值減值虧損約為1,330萬美元；按公允價值計入損益之金融資產之權益組合之按市值計價未變現虧損較去年同期為高等。
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