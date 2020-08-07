儘管在新冠肺炎疫情的影響下，集團項目拓展及運營受到一定的負面衝擊，但集團積極採取各項措施，最大程度地降低疫情帶來的損失。停車業務與基金管理業務協同效應也越發明顯，停車業務收入規模繼續保持高速增長的態勢，收入按年增長超過100%，在新產品線形成的投資收益帶動下，停車業務實現盈利；基金管理業務的城市更新項目陸續進入建設和招商階段，基金管理規模的擴大使基金管理業務收入和營業利潤規模在2020年上半年仍穩步增長。

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